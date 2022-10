Mosca vola da sola. L’estromissione dal Consiglio Icao (Di martedì 4 ottobre 2022) La Russia non è stata eletta nel Consiglio dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 193 Paesi. Una chiara ripercussione per Mosca che segue l’accusa di aver violato le regole della Convenzione di Chicago sull’aviazione internazionale. Le trasgressioni russe, quali la violazione dello spazio aereo ucraino e la messa in pericolo di aerei civili, le sono costate care e la Federazione russa ha così perso il suo seggio tra i membri principali del Consiglio Icao. L’Icao è in realtà limitato nel ciò che può fare riguardo alle ripetute violazioni da parte di Mosca, dal momento che non dispone dell’autorità organizzativa per sanzionare e agire contro un trasgressore o punire le nazioni per ... Leggi su formiche (Di martedì 4 ottobre 2022) La Russia non è stata eletta neldell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 193 Paesi. Una chiara ripercussione perche segue l’accusa di aver violato le regole della Convenzione di Chicago sull’aviazione internazionale. Le trasgressioni russe, quali la violazione dello spazio aereo ucraino e la messa in pericolo di aerei civili, le sono costate care e la Federazione russa ha così perso il suo seggio tra i membri principali del. L’è in realtà limitato nel ciò che può fare riguardo alle ripetute violazioni da parte di, dal momento che non dispone dell’autorità organizzativa per sanzionare e agire contro un trasgressore o punire le nazioni per ...

