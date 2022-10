Guida TV | programmi di stasera | martedì 4 ottobre 2022

(Di martedì 4 ottobre 2022)aitv della prima serata di oggi,4.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Morgane – Detective Geniale Serie TV RAI2 Jumanji – Benvenuti nella giungla Film RAI3 #cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal coro Attualità CANALE5 Champions League: Inter-Barcellona Calcio ITALIA1 Le Iene Show Infotaintment LA7 DiAttualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO La famiglia omicidi Film TV8 Pechino Express – La rotta dei sultani Reality NOVE Non c’è più religione Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

