Gli Anelli del Potere 2: la produzione dà il via alle riprese (Di martedì 4 ottobre 2022) Ormai è ufficiale, sono iniziate le riprese del Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere 2. La pellicola ha un passato particolare, è stata rimandata più volte nell'arco di diciotto mesi a causa della pandemia da Covid19, per poi spostare le riprese dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. Gli Anelli del Potere 2: la seconda stagione Tutto è pronto per l'uscita dell'attesissima serie de Il Signore degli Anelli, che sarà un susseguirsi degli eventi della prima stagione, scritta dal famoso duo Payne e Mckay. I due hanno raccontato alcuni segreti della sceneggiatura, spiegando di lasciare sempre grande spazio all'improvvisazione. "La metafora che usiamo sempre è del viaggio on the road. Se hai intenzione di guidare da Londra a Bristol, sono un paio ...

