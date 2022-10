Fedez e la visita di controllo, svolta nelle ultime ore: ecco com’è andata (Di martedì 4 ottobre 2022) Poco prima della sua visita di controllo, il famoso rapper Fedez ha chiesto via social ai follower di mandargli “good vibes”. Preoccupato per il responso della visita di controllo, il giovane artista ha condiviso il suo umore con i suoi tanti follower promettendo che li avrebbe tenuti aggiornati in tempo reale qualunque fosse stato l’esito dell’esame. Si trattava della visita di controllo che il giovane Fedez ha dovuto fare dopo sei mesi dall’annuncio e asportazione del tumore. La visita, a quanto detto dal rapper, consisteva in una risonanza magnetica: un esame questo che il noto cantante ha ammesso di non amare particolarmente. Immediato ovviamente è arrivato il sostegno morale di amici e follower che hanno inondato ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 ottobre 2022) Poco prima della suadi, il famoso rapperha chiesto via social ai follower di mandargli “good vibes”. Preoccupato per il responso delladi, il giovane artista ha condiviso il suo umore con i suoi tanti follower promettendo che li avrebbe tenuti aggiornati in tempo reale qualunque fosse stato l’esito dell’esame. Si trattava delladiche il giovaneha dovuto fare dopo sei mesi dall’annuncio e asportazione del tumore. La, a quanto detto dal rapper, consisteva in una risonanza magnetica: un esame questo che il noto cantante ha ammesso di non amare particolarmente. Immediato ovviamente è arrivato il sostegno morale di amici e follower che hanno inondato ...

