Questo sito ci permette di verificare se le nostre foto sono state utilizzate da Bot e AI senza il nostro permesso (Di domenica 2 ottobre 2022) I grandi database che “allenano” le intelligenze artificiali a migliorare le loro capacità di scansione e rielaborazione di immagini e dei loro testi descrittivi, violano il diritto d’autore? E, tra queste immagini, sono finite anche le nostre foto personali? Il collettivo artistico Spawning ha creato “Have I been trained” per scoprirlo. Un esempio di ricerca compiuta su Have I been trained – ComputerMagazine.itConoscete Dall-E e Google Imagen? Oppure Stable Diffusion, o ancora Midjourney? sono softwares che generano immagini a partire dalla loro descrizione testuale. In altre parole: noi scriviamo, ad esempio, “una pizza ai quattro formaggi che orbita attorno alla Luna inseguita da un’astronauta con il cappello da cowboy”, e questi programmi trasformano le nostre parole in una vignetta grafica. ... Leggi su computermagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) I grandi database che “allenano” le intelligenze artificiali a migliorare le loro capacità di scansione e rielaborazione di immagini e dei loro testi descrittivi, violano il diritto d’autore? E, tra queste immagini,finite anche lepersonali? Il collettivo artistico Spawning ha creato “Have I been trained” per scoprirlo. Un esempio di ricerca compiuta su Have I been trained – ComputerMagazine.itConoscete Dall-E e Google Imagen? Oppure Stable Diffusion, o ancora Midjourney?softwares che generano immagini a partire dalla loro descrizione testuale. In altre parole: noi scriviamo, ad esempio, “una pizza ai quattro formaggi che orbita attorno alla Luna inseguita da un’astronauta con il cappello da cowboy”, e questi programmi trasformano leparole in una vignetta grafica. ...

Nick_cannonier : #Pornhub vogliamo aggiungere questo giro sul vostro sito? @Charles_Leclerc - vivar : RT @StefStima: In questo momento risuona profetico l’appello di #donToninoBello: 'La pace non è tanto un valore da promuovere, ma una perso… - RobertoFiem : - leonemaschio : Draghi maledetto questo è il risultato Eni, da oggi saranno 'a zero' le forniture di gas russo all'Italia ci riscal… - MeOwBTW : @leoantosette c'è letteralmente scritto sul sito, manco questo sa fare peppy porco dio -