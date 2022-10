Occhi gonfi? Il trucco del cucchiaio ti rimette subito in pista (Di domenica 2 ottobre 2022) Non sai come risolvere il problema degli Occhi gonfi? Basta questo semplice accorgimento: vedrai che risultato! Sul mercato esistono un numero infinito di creme e maschere per gli Occhi che aiutano ad attenuare l’aspetto degli Occhi gonfi. Ma non sono gli unici prodotti in grado di farlo. Proprio così. Esiste un trucchetto semplice ed efficace L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 2 ottobre 2022) Non sai come risolvere il problema degli? Basta questo semplice accorgimento: vedrai che risultato! Sul mercato esistono un numero infinito di creme e maschere per gliche aiutano ad attenuare l’aspetto degli. Ma non sono gli unici prodotti in grado di farlo. Proprio così. Esiste un trucchetto semplice ed efficace L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

miroosan_ : Giustamente ogni volta che c’è vento metto le lenti a contatto e dopo 10 minuti ho gli occhi gonfi come un camaleonte - Alicepaeseee : Wilma dice che si sveglia con gli occhi gonfi nella casa. Tranquilla Wilma noi abbiamo gonfio altro #gfvip7 #gfvip - sophiozz : Guardate come stasera che sono un cesso con gli occhi tutti gonfi arriverà il mondo al bar - tonilatruzza : RT @angelrobjn: occhi rossi e gonfi: droga? ? no !! pianto ?? - angelrobjn : occhi rossi e gonfi: droga? ? no !! pianto ?? -