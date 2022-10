LIVE Moto2 | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | gara interrotta per pioggia | vince Tony Arbolino! Salac e Canet sul podio Ogura 6° | Fernandez 7°

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.35 Per oggi è tutto, grazie per aver seguito con noi unaa dir poco pazza dellaper il Gran Premio della. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti! 9.31 C’è però incertezza sulle posizioni finali, ma quel che è certo è cheArbolino ha vinto il Gran Premio delladi. 9.29 Lacontinua a essere molto intensa (da capire cosa si deciderà per la MotoGP); questa dovrebbe essere dunque la classifica finale: 1Arbolino 2 Filip3 Aron4 Jake Dixon 5 Alonso Lopez 6 Ai7 Augusto8 Joe Roberts 9 Keminth Kubo 10 Celestino Vietti 11 Sean ...