Crisi, col caro prezzi per 8 italiani su 10 cibi preparati in casa (Di domenica 2 ottobre 2022) Il caro prezzi nel carrello e l’aumento dei costi della spesa che a settembre è cresciuto dell’11,5 % , spinge oltre 8 italiani su 10, ossia l’81%, a preparare in casa dalle conserve al pane, dalla pasta alla salsa di pomodoro per risparmiare e ridurre gli sprechi, ma anche per garantirsi un’alimentazione più genuina, naturale e al 100 % nazionale. È quanto emerge da una indagine Coldiretti-Ixè diffusa in occasione della festa dei Nonni al Villaggio Coldiretti di Milano, con i consigli per fronteggiare la Crisi risparmiando a tavola senza rinunciare al gusto. In cima alla classifica dei prodotti più preparati dagli italiani in casa, si legge in una nota, c’è la pizza, seguita da pasta, salsa di pomodoro, pane, conserve e marmellate, ma sulla spinta del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilnel carrello e l’aumento dei costi della spesa che a settembre è cresciuto dell’11,5 % , spinge oltre 8su 10, ossia l’81%, a preparare indalle conserve al pane, dalla pasta alla salsa di pomodoro per risparmiare e ridurre gli sprechi, ma anche per garantirsi un’alimentazione più genuina, naturale e al 100 % nazionale. È quanto emerge da una indagine Coldiretti-Ixè diffusa in occasione della festa dei Nonni al Villaggio Coldiretti di Milano, con i consigli per fronteggiare larisparmiando a tavola senza rinunciare al gusto. In cima alla classifica dei prodotti piùdagliin, si legge in una nota, c’è la pizza, seguita da pasta, salsa di pomodoro, pane, conserve e marmellate, ma sulla spinta del ...

