Volley femminile, Mondiali 2022: il Brasile rimonta la Cina, avversarie dell'Italia col Giappone. Tutte con una sconfitta… (Di sabato 1 ottobre 2022) Sabato incandente ai Mondiali 2022 di Volley femminile. Il Brasile ha sconfitto la Cina per 3-1 (23-25; 25-17; 25-22; 25-22) nel vibrante scontro diretto della Pool D. Le asiatiche vincono il primo set, ma poi le verdeoro ribaltano il punteggio. Le vicecampionesse olimpiche riscattano la sconfitta maturata ieri contro il Giappone, mentre le cinesi incappano nella prima sconfitta anche se si assicurano il primo posto nel girone. Brasile, Cina e Giappone accedono alla seconda fase con 2 vittorie e 6 punti a testa, saranno le prossime avversarie dell'Italia insieme all'Argentina. Prestazione sopra le righe da parte delle schiacciatrici Tainara e Gabi, autrici rispettivamente di 21 punti e ...

