Serie A 2022/2023, ottava giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky dell’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto per il ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali. C’è Inter-Roma come big match, sfide insidiose per le altre grandi, a cominciare da Napoli-Torino, passando per Empoli-Milan e Lazio-Spezia, per finire con Juventus-Bologna. Di seguito ecco la programmazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti televisivi del massimo campionato. Sabato 1 ottobre 2022 ore 15 Napoli-Torino su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e Dario Marcolin ore 18 Inter-Roma su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo ore 20.45 Empoli-Milan su Dazn Telecronaca: Riccardo ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ile isue Sky dell’di. Tutto pronto per il ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali. C’è Inter-Roma come big match, sfide insidiose per le altre grandi, a cominciare da Napoli-Torino, passando per Empoli-Milan e Lazio-Spezia, per finire con Juventus-Bologna. Di seguito ecco lazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti televisivi del massimo campionato. Sabato 1 ottobreore 15 Napoli-Torino suTelecronaca: Stefano Borghi e Dario Marcolin ore 18 Inter-Roma suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo ore 20.45 Empoli-Milan suTelecronaca: Riccardo ...

sscnapoli : ??Kvaratskhelia ha ricevuto il premio @assocalciatori come calciatore del mese di agosto 2022. ?? Khvicha, votato da… - Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - Gazzetta_it : Cardinale: 'Milan emozionante, un gigante addormentato. Crescerà come la Serie A' #Milan - PianetaMilan : #EmpoliMilan, @SerieA: formazioni e dove vederla | #LIVE #NEWS - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - sportli26181512 : Diretta #Empoli-#Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I rossoneri cercano il r… -