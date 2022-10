Pd: Borghi, 'come la Dc? No è un'altra vicenda, qui le ragioni storiche ci sono' (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Quell'esperienza declinava perché venivano meno le condizioni internazionali e interne: crollo del muro, secolarizzazione, esplosione del debito pubblico su cui si costruì parte del consenso. Questa è un'altra vicenda. Qui le ragioni storiche del Pd ci sono. Bisogna interpretarle". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, del Pd, replicando a un post di un utente che proponeva un parallelismo tra la Dc e il Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Quell'esperienza declinava perché venivano meno le condizioni internazionali e interne: crollo del muro, secolarizzazione, esplosione del debito pubblico su cui si costruì parte del consenso. Questa è un'. Qui ledel Pd ci. Bisogna interpretarle". Lo scrive su Twitter Enrico, del Pd, replicando a un post di un utente che proponeva un parallelismo tra la Dc e il Pd.

