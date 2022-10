Napoli, Spalletti: “Siamo stati superlativi per 30-40 minuti. Kvara è stratosferico” (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine della sfida tra Napoli e Torino, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match vinto 3-1 dagli azzurri. Ecco le sue parole: “Siamo stati superlativi per 30-40 minuti, sotto l’aspetto del gestire la partita. Poi però non ce l’abbiamo fatto a mantenerlo perché loro hanno altre caratteristiche e sono venuti a montarci addosso, facendo uomo contro uomo a tutto campo, portando la partita dove volevano. Due dei tre gol vengono da questo modo di giocare, perché ti lasciano spazio a campo aperto. Ma liberare il calciatore per cavalcare questo spazio è difficilissimo perché fanno un pressing asfissiante”. Su Kvara: “L’ho richiamato perché avevamo impostato la partita per farli arrivare in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2Al termine della sfida trae Torino, Lucianoè intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match vinto 3-1 dagli azzurri. Ecco le sue parole: “per 30-40, sotto l’aspetto del gestire la partita. Poi però non ce l’abbiamo fatto a mantenerlo perché loro hanno altre caratteristiche e sono venuti a montarci addosso, facendo uomo contro uomo a tutto campo, portando la partita dove volevano. Due dei tre gol vengono da questo modo di giocare, perché ti lasciano spazio a campo aperto. Ma liberare il calciatore per cavalcare questo spazio è difficilissimo perché fanno un pressing asfissiante”. Su: “L’ho richiamato perché avevamo impostato la partita per farli arrivare in ...

Agenzia_Ansa : Luciano Spalletti rende omaggio alle due ragazze iraniane uccise. L'allenatore del Napoli si è presentato in sala s… - carlolaudisa : Un plauso a #Spalletti per le rose in omaggio al sacrificio delle donne iraniane schiave del velo. Una battaglia di… - anperillo : Magnifico #Napoli nei primi 35’, poi energie al risparmio in vista dell’#Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di… - solonapoli24 : #SerieA ?????? 8ª giornata #NapoliTorino finale 3??1?? Spalletti: primi 40 minuti da grandi, grandissimi, contro il… - techjaun : Napoli, Spalletti after Torino: “Superlative management” -