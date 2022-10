Metsola | l’Italia ha votato e la sua scelta va rispettata

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 1 ottobre 2022) "Ho sempre detto che ho piena fiducia nella democrazia e nel processo democratico, gli italiani hannoe, come per tutti gli altri stati membri dell' Unione, è una decisione che va. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e continuerà ad avere un ruolo fondamentale in Europa". Lo ha dichiarato la presidente dell'Europarlamento Roberta, al termine degli incontri odierni con alcuni leader di partiti italiani dopo le elezioni di domenica scorsa."Ho parlato con Georgia Meloni, con Enrico Letta e con Antonio Tajani. Parlerò anche con Draghi a Praga la prossima settimana. Sono stata incoraggiata dalle nostre conversazioni, in particolare - ha sottolineato- per quanto riguarda l'invasione russa dell'Ucraina. Questa è la più grande minaccia che l'Europa deve affrontare e continuerò a ...