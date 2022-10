Jordi Alba, la Juventus si inserisce (Di sabato 1 ottobre 2022) I bianconeri sembrerebbero aver puntato Jordi Alba, a lungo obiettivo dell’Inter. Il calciatore è in uscita dal Barcellona I bianconeri potrebbero clamorosamente strappare Jordi Alba all’Inter. Il calciatore è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che alla fine dello scorso mercato estivo hanno provato a chiudere una trattativa durata giorni. Per prelevarlo dal Barcellona potrebbero L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) I bianconeri sembrerebbero aver puntato, a lungo obiettivo dell’Inter. Il calciatore è in uscita dal Barcellona I bianconeri potrebbero clamorosamente strappareall’Inter. Il calciatore è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che alla fine dello scorso mercato estivo hanno provato a chiudere una trattativa durata giorni. Per prelevarlo dal Barcellona potrebbero L'articolo

MatteoGufi3 : RT @juanito92x: onestamente Jordi Alba lo prenderei, con Zambrotta andrebbero a formare la miglior coppia di terzini della Serie A - LucaForlini : RT @Juventus_a_vita: Cherubini che propone De Sciglio al Barcellona per Jordi Alba: ”Ma me stai a cojonà?' - Juventus_a_vita : Cherubini che propone De Sciglio al Barcellona per Jordi Alba: ”Ma me stai a cojonà?' - vito22222 : Si continua a frugare nei bidoni dell'immondizie di altri club,grazie alle indicazione di Allegri. Juventus, occhi… - Vink901 : Jordi Alba under Massimiliano Allegri -