Iran | Farnesina | verifiche su notizia italiano arrestato

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – La, d’intesa con l’ambasciata italiana a Teheran, sta verificando lasecondo cui unsarebbe statonella capitaleiana, insieme ad altri otto cittadini stranieri, con l’accusa di essere coinvolti nelle proteste per la morte di Mahsa Amini. Lo dicono all’Adnkronos fonti del ministero degli Esteri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Amnesty denuncia: «Teheran ha dato ordine di uccidere i rivoltosi, abbiamo le prove». La protesta in piazza non si ferma. Le foto simbolo delle donne fanno il giro del web ...