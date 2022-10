Inter - Roma, rischia di più Inzaghi (Di sabato 1 ottobre 2022) Classifica, dimensioni ed obiettivi alla mano, nessuno dei due può sbagliare questa partita. Ma allo stesso modo appare diversa la posizione di Simone Inzaghi da quella di José Mourinho che, da mesi, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) Classifica, dimensioni ed obiettivi alla mano, nessuno dei due può sbagliare questa partita. Ma allo stesso modo appare diversa la posizione di Simoneda quella di José Mourinho che, da mesi, ...

DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - Gazzetta_it : Roma, Dybala parte con la squadra: domattina Mourinho deciderà se schierarlo #InterRoma - tuttointer24 : Inter-Roma, Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - take_to_news : Inter-Roma, the line-up: Acerbi in defense for Inzaghi -