Formazioni ufficiali Cagliari-Venezia | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi, match della settima giornata di. I lagunari non hanno iniziato bene la stagione tanto che, un po’ a sorpresa, stazionano in zona playout. Leggermente meglio il, che nonostante qualche incidente di percorso è distante appena cinque punti dalla vetta. Chi avrà la meglio? Si gioca alle 14:00. Le: In attesa: In attesa SportFace.