Florida | le immagini dall’alto della devastazione dopo il passaggio dell’uragano Ian

(Di sabato 1 ottobre 2022) Edifici distrutti, barche comuni e yacht trascinati sulla terraferma, alberi spazzati via, ponti spezzati e ormai non più percorribili. E’ il panorama apocalittico di Fort Myers Beach e Sanibel, inilIan, che ha provocato – stando a un bilancio ancora provvisiorio – 42 morti e danni stimati tra i 25 e i 40 miliardi di dollari. Lo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden dalla Casa Bianca ha dichiarato che “ci vorranno mesi, anni per ricostruire quello che l’uragano ha distrutto”. Ieri sera Ian ha toccato la costa di un altro Stato americano, la South Carolina. Secondo gli esperti ora dovrebbe indebolirsi e tornare tempesta tropicale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

artskynature : Almeno 50 morti a causa del passaggio dell'uragano in Florida. - NotizieVirgilio : ?? Uragano Ian, Florida devastata: sale la conta delle vittime La Florida alle prese con la conta dei danni dopo il… - Lorenzalori2 : @Pennacchiiiii Ha visto le immagini provenienti dalla Florida vero? - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Com'è ridotta la #Florida dopo l'uragano #Ian Immagini terrificanti #30settembre - gapetv : RT @tempoweb: Com'è ridotta la #Florida dopo l'uragano #Ian Immagini terrificanti #30settembre -

Agenzia ANSA

Edifici distrutti, barche comuni e yacht trascinati sulla terraferma, alberi spazzati via, ponti spezzati e ormai impercorribili. E' il panorama apocalittico di Fort Myers Beach e Sanibel, in, dopo il passaggio dell'uragano Ian, che ha provocato - stando a un bilancio ancora provvisiorio " 42 morti e danni stimati tra i 25 e i 40 miliardi di dollari. Lo stesso presidente degli ...contrastanti, la devastazione e la bellezza di questa animali, che hanno fatto il giro del ... provocando mareggiate e causando danni pesanti a diverse infrastrutture della. Ma quella ... Usa: Florida, le immagini aeree della devastazione dopo il passaggio dell'uragano Ian - Mondo Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.Immagini aeree mostrano i danni e lo scenario di devastazione causato dal passaggio dell'uragano Ian a Fort Myers Beach e Sanibel, in Florida. Ian ha portato venti forti e piogge abbondanti… Leggi ...