Commisso: «Batistuta ha fatto bene a Firenze. Con l'Atalanta vogliamo fare bene»

Intervenuto ai microfoni di Firenze Viola Rocco Commisso ha fatto il punto sulle ultime di casa Fiorentina: le sue parole

Le dichiarazioni di Commisso:

BATIGOL – «Batistuta è un grande campione e ha fatto molto bene qui a Firenze. Preferisco non parlarne però. Atalanta? La Dea è fortissima, andiamo là e vediamo cosa succede. L'anno scorso abbiamo fatto molto bene e speriamo di fare lo stesso domani.

STADIO – «Noi non possiamo avere tre anni fuori dal Franchi, non fa bene alla squadra anche se il lavoro si deve fare. Speriamo che con la nuova politica i soldi restino»

