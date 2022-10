"Come la Franzoni". L'insulto osceno di Tommaso Zorzi alla Meloni (Di sabato 1 ottobre 2022) Ci mancava pure Tommaso Zorzi, ufficialmente conosciuto Come «influencer». L'ex concorrente del Grande Fratello, che nell'era dei social media ha assunto la qualifica di opinionista, su Instagram non ha trovato niente di meglio, subito dopo le elezioni politiche, che bollare con queste parole la vincitrice uscita dalle urne, Giorgia Meloni: «Sapete chi è una donna, è una madre ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria Franzoni». Zorzi ha fatto il verso al mantra preferito dalla presidente di Fratelli d'Italia, quello che l'ha resa celebre anche di fronte agli spagnoli di Vox, la formazione alleata di Fratelli d'Italia. La caduta di stile di Zorzi sta nel paragone - che dire infelice è dire poco - con la signora Franzoni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Ci mancava pure, ufficialmente conosciuto«influencer». L'ex concorrente del Grande Fratello, che nell'era dei social media ha assunto la qualifica di opinionista, su Instagram non ha trovato niente di meglio, subito dopo le elezioni politiche, che bollare con queste parole la vincitrice uscita dalle urne, Giorgia: «Sapete chi è una donna, è una madre ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria».ha fatto il verso al mantra preferito dpresidente di Fratelli d'Italia, quello che l'ha resa celebre anche di fronte agli spagnoli di Vox, la formazione alleata di Fratelli d'Italia. La caduta di stile dista nel paragone - che dire infelice è dire poco - con la signora, ...

