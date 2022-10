doogONsti : @GiorgiaMeloni @AstroSamantha Giorgia attenta, Letta ti ha rubato il telefono e twitta minchiate col tuo account... - FLunatiche : @AlbSovrLib @AstroSamantha @FAO @esa @esaspaceflight @Space_Station Lei è lassù fra le stelle. Te sei un povero ter… -

Agenzia ANSA

"Ciao Pavia! E un applauso per l'Università di Pavia, una delle più antiche Università al mondo. Grata per la laurea ad honorem in Bioingegneria". E' il tweet che oggi Samantha Cristoforetti ha ...ha condiviso su Twitter le immagini dell'eclissi lunare vista dallo spazio mentre si nasconde tra i pannelli della ... AstroSamantha twitta dallo spazio, grazie per laurea ad honorem "Ciao Pavia! E un applauso per l'Università di Pavia, una delle più antiche Università al mondo. Grata per la laurea ad honorem in Bioingegneria". (ANSA) ...Su Twitter pubblica un’immagine della città, ma anche una sua foto con in mano la bandiera del Politecnico (dopo la laurea ad honorem in Ingegneria Aerospaziale) ...