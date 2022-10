Allegri: 'Inizia una nuova stagione. Bonucci? A Monza era stanco' (Di sabato 1 ottobre 2022) Il settembre nero è ormai alle spalle, l'ottobre rosso sta per cominciare. La Juventus delle tre sconfitte di fila tra campionato e Champions e zero vittorie nel nono mese dell'anno riparte dopo la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) Il settembre nero è ormai alle spalle, l'ottobre rosso sta per cominciare. La Juventus delle tre sconfitte di fila tra campionato e Champions e zero vittorie nel nono mese dell'anno riparte dopo la ...

forumJuventus : Allegri pre #JuveBologna: 'Durante la sosta ci siamo confrontati per cercare soluzioni e stiamo recuperando giocato… - ZonaBianconeri : RT @senia65: #Allegri: 'da domani inizia una nuova stagione”. Meno male, che soldi per lo psicoterapeuta non ne abbiamo. E i 600/400/200 eu… - senia65 : #Allegri: 'da domani inizia una nuova stagione”. Meno male, che soldi per lo psicoterapeuta non ne abbiamo. E i 600… - sportli26181512 : Juve, con il Bologna inizia la nuova stagione: tutto su Vlahovic-Milik nel 3-5-2, fuori Paredes e Cuadrado: La stag… - _alessandra27_ : questo inizia a parlare come Allegri, che paura -