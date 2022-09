(Di venerdì 30 settembre 2022)nel Pd. Tra chiila gran voce, chi rigetta l’ipotesi di un cambio di vertice e chi invece è convinto che ilsia ormai giunto al capolinea appaiono ormai in modo sempre più evidente le spaccature che compongono il gruppo politico.nel Pd tra chiile chi lo respinge Si contano vittime e feriti nelDemocraticola catastrofica campagna elettorale di Enrico letta e la clamorosaalle urne del Centrosinistra. Nel corso dell’intera campagna, piuttosto che parlare di temi e offrire al Paese risposte valide per fronteggiare il caro bollette e la crisi economica che sta mettendo in ginocchio l’Italia da ...

PSchioppa : Volano gli stracci nella leganord Salvini stai sereno..... - LaNotiziaTweet : Volano stracci nel Pd tra chi invoca il congresso subito e chi vuole rinviarlo. E dopo la débâcle ora c’è pure chi… - lacittanews : Volano stracci nel Pd. - infoitcultura : Totti Ilary, volano gli stracci: il divorzio finisce in tribunale - quaranta_vito : Volano stracci... Aspetto le dichiarazioni di #Binotto #SingaporeGP -

LA NOTIZIA

Tennis,glitra due giocatori dentro e fuori dal campo: cosa è successo e perché sono arrivati a tanto. Roger Federer non è diventato una leggenda solo ed esclusivamente per il suo gioco, ...Il clima si sta facendo sempre più arroventato eglitra la curia romana e i vescovi progressisti della Germania impegnati da due anni a portare avanti un percorso di riforme a dir poco rivoluzionarie, a cominciare dalle richieste per ... Volano stracci nel Pd tra chi invoca il congresso subito e chi vuole rinviarlo. E dopo la débâcle ora c'è pure chi propone lo scioglimento del partito Tennis, volano gli stracci tra due giocatori dentro e fuori dal campo: cosa è successo e perché sono arrivati a tanto.La vicenda della separazione tra Totti e Ilary potrebbe finire presto in tribunale: le trattative per il divorzio si concluderanno così ...