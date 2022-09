Traffico Roma del 30-09-2022 ore 08:30 (Di venerdì 30 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione un incidente provoca code lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra diramazione di Roma Sud via Appia in carreggiata esterna il Traffico rallentato tra il bivio della Roma Fiumicino e Ostia Acilia trafficato l’intero percorso Urbano della A24 con code dal raccordo ha la tangenziale è proprio in tangenziale si rallenta tra Tiburtina Portonaccio e via Salaria verso lo stadio Olimpico Traffico rallentato in via di Boccea dal raccordo anulare a via Aurelia è proprio sull’Aurelia si rallenta dal raccordo a via della Stazione Aurelia verso Piazza Irnerio sulla Roma Fiumicino code dall’uscita Parco dei Medici a via della Magliana verso l’euro code anche sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima verso ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione un incidente provoca code lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra diramazione diSud via Appia in carreggiata esterna ilrallentato tra il bivio dellaFiumicino e Ostia Acilia trafficato l’intero percorso Urbano della A24 con code dal raccordo ha la tangenziale è proprio in tangenziale si rallenta tra Tiburtina Portonaccio e via Salaria verso lo stadio Olimpicorallentato in via di Boccea dal raccordo anulare a via Aurelia è proprio sull’Aurelia si rallenta dal raccordo a via della Stazione Aurelia verso Piazza Irnerio sullaFiumicino code dall’uscita Parco dei Medici a via della Magliana verso l’euro code anche sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima verso ...

repubblica : Tempesta di fulmini e bomba d'acqua su Roma, traffico in tilt - ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - VAIstradeanas : 08:05 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - GiannettiMarco : RT @repubblica: Tempesta di fulmini e bomba d'acqua su Roma, traffico in tilt - VAIstradeanas : 07:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h -