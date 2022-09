PREMIO GAMMADONNA 2022 | CLAUDIA PERSICO | PERSICO GROUP | È L’IMPRENDITRICE PIÙ INNOVATIVA DELL’ANNO

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ceo di un gruppo multinazionale di sistemi di stampaggio che ha realizzato lo scafo dell’ultima Luna Rossa,si aggiudica il riconoscimento che dal 2004 premia l’imprenditoria femminile. — A Danila De Stefano (Unobravo) il “Giuliana Bertin Communication Award”. Chiara Petrioli (WSense) vince invece il “Women Startup Award” powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center, mentre a Martina Capriotti (Mirta) va la prima edizione dell’Assist Digital Award. Torino, 30 settembre– Sempre più innovative e disposte ad investire nel digitale e nella sostenibilità. Sono le imprenditrici salite oggi sul palco dell’Italian Tech Week alle OGR Torino, in occasione delche dal 2004 valorizza i talenti dell’imprenditoria femminile. ...

