“Non doveva”. GF Vip 7, bomba su Giaele De Donà: il marito ha deciso di parlare (Di venerdì 30 settembre 2022) Giaele De Donà continua a essere al centro di tante discussioni all’interno della Casa del GF Vip 7. Anche nella puntata di giovedì 29 settembre un blocco è stato dedicato alla modella e influencer 24enne. Attualmente è sposata con l’ingegnere americano Brad Beck e ha ammesso che la loro è una relazione aperta. In diretta Giaele De Donà ha spiegato meglio questo suo matrimonio aperto che non ha convinto molti dei suoi coinquilini: di base i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti. In Casa non tutti credono alla versione di Giaele De Donà soprattutto Ginevra Lamborghini e Carolina Marconi. Qualche giorno Ginevra Lamborghini ha accusato Giaele De Donà di non amare suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)Decontinua a essere al centro di tante discussioni all’interno della Casa del GF Vip 7. Anche nella puntata di giovedì 29 settembre un blocco è stato dedicato alla modella e influencer 24enne. Attualmente è sposata con l’ingegnere americano Brad Beck e ha ammesso che la loro è una relazione aperta. In direttaDeha spiegato meglio questo suo matrimonio aperto che non ha convinto molti dei suoi coinquilini: di base i due hannodi essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti. In Casa non tutti credono alla versione diDesoprattutto Ginevra Lamborghini e Carolina Marconi. Qualche giorno Ginevra Lamborghini ha accusatoDedi non amare suo ...

