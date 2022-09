Lily Collins taglia la frangia nel primo trailer di Emily in Paris 3 e noi vogliamo seguirla a ruota (Di venerdì 30 settembre 2022) Farsi la frangia è sempre una buona idea. E non ci deve essere per forza qualcosa che è andato storto per un cambio hairlook. A ribadirlo la stessa Lily Collins nel primo trailer ufficiale dell'attesa terza stagione di Emily in Paris che la vede proprio alle prese con forbici e pettine per un taglio al ciuffo. E che ci da l'ispirazione per sfoggiare anche noi quest'autunno una frangetta d'autore Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 settembre 2022) Farsi laè sempre una buona idea. E non ci deve essere per forza qualcosa che è andato storto per un cambio hairlook. A ribadirlo la stessanelufficiale dell'attesa terza stagione diinche la vede proprio alle prese con forbici e pettine per un taglio al ciuffo. E che ci da l'ispirazione per sfoggiare anche noi quest'autunno una frangetta d'autore

comfortaeble : mettendo il broncio finché non mi sveglierò nel corpo di Lily Collins - mrsjacksxn : contenta per molti di questi nomi ma lily collins RISING star ??? ok - kiwisuperhigh : lily collins è un’attrice affermata, non rising start - vogue_italia : Grace Kelly in Caccia al Ladro, Michelle Pfeiffer in Scarface e Lily Collins in Mirror Mirror: potere di un abito b… - dammilalun4 : @Iiebesfragmente no molto meno scary o splatter amo, hai mai visto Ted Bundy? il film con zac efron e lily collins… -