Inter, chiamata per Asllani: con la Roma è la sua occasione (Di venerdì 30 settembre 2022) Come confermato da Simone Inzaghi in conferenza, domani ci sarà un'importante occasione per Asllani Asllani giocherà dal primo minuto contro la Roma, come confermato da Simone Inzaghi. Dopo i 29 minuti fin qui accumulati, il centrocampista albanese è chiamato a non far rimpiangere Brozovic. Una chance ghiotta in una partita già fondamentale per l'Inter, per guadagnarsi finalmente un posto al sole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

