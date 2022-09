GF Vip 7 29 Settembre: il racconto di Ciacci (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri 29 Settembre 2022 è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del GF Vip 7. Nel corso della puntata è stato dato ampio spazio alle dichiarazioni di Giovanni Ciacci che ha parlato della sua sieropositività. Molto commovente è stato il racconto di Patrizia Rosetti che ha raccontato i tradimenti di suo marito che l’hanno segnata profondamente. Infine i nominati della puntata sono: Marco, Giaele e Giovanni. GF Vip 7 29 Settembre: Marco contro tutti Si comincia con la clip in cui alcuni Vipponi dicono che Marco sta prendendo in giro Pamela Prati. Marco dice sa quello che vuole, ma che siccome ha delle insicurezze e non è molto equilibrato ha cercato di allontanarsi dalla Prati. Pamela dice che non vuole che Marco dorma con lei perché non si fida di lei. Giovanni Ciacci dice che sta usando per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri 292022 è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del GF Vip 7. Nel corso della puntata è stato dato ampio spazio alle dichiarazioni di Giovanniche ha parlato della sua sieropositività. Molto commovente è stato ildi Patrizia Rosetti che ha raccontato i tradimenti di suo marito che l’hanno segnata profondamente. Infine i nominati della puntata sono: Marco, Giaele e Giovanni. GF Vip 7 29: Marco contro tutti Si comincia con la clip in cui alcuni Vipponi dicono che Marco sta prendendo in giro Pamela Prati. Marco dice sa quello che vuole, ma che siccome ha delle insicurezze e non è molto equilibrato ha cercato di allontanarsi dalla Prati. Pamela dice che non vuole che Marco dorma con lei perché non si fida di lei. Giovannidice che sta usando per ...

