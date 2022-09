Covid Italia, oggi 34mila contagi e 38 vittime. Stabile il tasso di positività (18,8%) (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono 34.479, in diminuzione rispetto a ieri, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 37.522), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 38, in aumento... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono 34.479, in diminuzione rispetto a ieri, i nuovida-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 37.522), secondo i dati del ministero della Salute. Lesono 38, in aumento...

