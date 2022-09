Sassari-Virtus Bologna stasera in tv: orario e diretta streaming finale Supercoppa 2022 Serie A1 basket (Di giovedì 29 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida come finale della Supercoppa 2022 della Serie A1 di basket. Ci siamo, ancora poche ore e verrà assegnato il primo trofeo della stagione: a contenderselo saranno i sardi, che hanno battuto all’ultimo respiro Tortona con la tripla di Bendzius e la stoppata di Onuaku su Christon, e le Vu Nere di Sergio Scariolo, che hanno eliminato l’Olimpia Milano dopo una partita decisamente poco spettacolare e ora puntano al bis dopo il trionfo della scoro anno. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 29 settembre, con la partita che verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su DMAX, oltre che in ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere inBanco di SardegnaSegafredo, sfida valida comedelladellaA1 di. Ci siamo, ancora poche ore e verrà assegnato il primo trofeo della stagione: a contenderselo saranno i sardi, che hanno battuto all’ultimo respiro Tortona con la tripla di Bendzius e la stoppata di Onuaku su Christon, e le Vu Nere di Sergio Scariolo, che hanno eliminato l’Olimpia Milano dopo una partita decisamente poco spettacolare e ora puntano al bis dopo il trionfo della scoro anno. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 29 settembre, con la partita che verrà trasmessa intv in chiaro su DMAX, oltre che in ...

Eurosport_IT : Baron non la chiude ai liberi, la Virtus sopravvive e scappa nei 5' supplementari ?? In finale troverà la Dinamo Sas… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Saranno Virtus Bologna e Dinamo Sassari a giocarsi la finale di Supercoppa Italiana di basket del 2022. Si giocherà domani 29… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #VirtusBologna sfiderà #DinamoSassari nella finalissima di domani! - angiuoniluigi : RT @fanpage: Saranno Virtus Bologna e Dinamo Sassari a giocarsi la finale di Supercoppa Italiana di basket del 2022. Si giocherà domani 29… - zazoomblog : Virtus Bologna-Dinamo Sassari basket oggi orario Finale Supercoppa Italiana: dove vederla in tv programma streaming… -