Nord Stream, secondo la Svezia le falle sono quattro. (Di giovedì 29 settembre 2022) secondo la Guardia Costiera svedese sono quattro le perdite di gas scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2. Due di queste quattro perdite, secondo il sismologo Bjoern Lundl, si trovano nella zona economica svedese. I quotidiani svedesi non escludono che possa essersi verificata una terza detonazione. La guardia costiera svedese non è stata in grado di spiegare perché la segnalazione di questa nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa zona, è stato spiegato. "La distanza è qualcosa di soggettivo, ma ...

