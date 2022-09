“Mio padre sarà Re, quindi è meglio che stai attento”: la risposta del principino George a un compagno di classe “bullo” (Di giovedì 29 settembre 2022) Sai che soddisfazione? Un bullo ti tormenta e tu gli rispondi: “Mio padre sarà Re, quindi è meglio che stai attento”. Non è un privilegio che tocca a tutti. Ma al principino George, il figlio di William, sì. E all’esuberante compagno non rimane altra scelta di ritirarsi in buon ordine. Con le orecchie basse. E’ un aneddoto raccontato da Katie Nicholl, nota firma del Daily Mail, nel suo ultimo libro ‘The New Royals’. Dopo la morte di Elisabetta II, il mondo letterario del Regno Unito è ovviamente invaso di libri sulla monarchia che promettono rivelazioni. E c’è spazio anche per i racconti che riguardano i piccoli rampolli della Casa Reale. Come questo. Alla Thomas’s Battersea di Londra anche a George è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Sai che soddisfazione? Unti tormenta e tu gli rispondi: “MioRe,che”. Non è un privilegio che tocca a tutti. Ma al, il figlio di William, sì. E all’esuberantenon rimane altra scelta di ritirarsi in buon ordine. Con le orecchie basse. E’ un aneddoto raccontato da Katie Nicholl, nota firma del Daily Mail, nel suo ultimo libro ‘The New Royals’. Dopo la morte di Elisabetta II, il mondo letterario del Regno Unito è ovviamente invaso di libri sulla monarchia che promettono rivelazioni. E c’è spazio anche per i racconti che riguardano i piccoli rampolli della Casa Reale. Come questo. Alla Thomas’s Battersea di Londra anche aè ...

ADeLaurentiis : Incontro piacevole con Tim Cook in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II (dove si laureò mio padre Lui… - fanpage : Il principe George avrebbe qualche difficoltà ad integrarsi con i suoi coetanei. Consapevole del futuro da Re che l… - giorgio_gori : “L’ho uccisa per il mio onore”, dice il padre di #Saman. Fa impressione che in Italia il “delitto d’onore” sia stat… - g_dimarzo : RT @ADeLaurentiis: Incontro piacevole con Tim Cook in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II (dove si laureò mio padre Luigi) i… - GiovanniPiroz15 : RT @ADeLaurentiis: Incontro piacevole con Tim Cook in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II (dove si laureò mio padre Luigi) i… -