Isco | «Vorrei andare al Mondiale | ma la convocazione non mi ossessiona»

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il fantasista del Sivigliaspera ancora nelin Qatar, ma senza ossessione: le sue dichiarazioni in una intervista a Muchodeporte Le parole diche non smette di desiderare lacon la sua Spagna: DESIDERIO – «La qualificazione alle semifinali di Nations League mi sembra fantastica. Sono contento. C’è una squadra meravigliosa.poter farne parte, ma non ne sono nemmenoto. Voglio fare bene il mio lavoro per dimostrare a me stesso, alla mia famiglia e ai tifosi del Siviglia che sono preparato, impegnato e desideroso di provare ad aiutare il mio club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alfredo Pedullà

