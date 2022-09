Il Psi ora prova a ripartire dopo la sconfitta: congresso nazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) di Erika Noschese Andiamo avanti e lavoriamo per ristrutturare il partito. Sarebbe questa la richiesta giunta ai socialisti salernitani dopo la sconfitta elettorale. Ieri sera, presso la sede del Psi di Torrione, il segretario Enzo Maraio ha incontrato gli amministratori e militanti per analizzare il voto ottenuto e la sconfitta dello stesso Maraio, candidato in quello che doveva essere un collegio sicuro. Tra i socialisti non è mancato il malumore, molti hanno ribadito che la responsabilità è quasi totalmente del segretario dem Enrico Letta e, altrettanti, avrebbero chiesto di non rinunciare al simbolo di partito. Per ora, non sembrano esserci grosse conseguenze ma Maraio ha annunciato che a breve ci sarà il congresso nazionale che rimescola le carte. Proprio il segretario ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 29 settembre 2022) di Erika Noschese Andiamo avanti e lavoriamo per ristrutturare il partito. Sarebbe questa la richiesta giunta ai socialisti salernitanilaelettorale. Ieri sera, presso la sede del Psi di Torrione, il segretario Enzo Maraio ha incontrato gli amministratori e militanti per analizzare il voto ottenuto e ladello stesso Maraio, candidato in quello che doveva essere un collegio sicuro. Tra i socialisti non è mancato il malumore, molti hanno ribadito che la responsabilità è quasi totalmente del segretario dem Enrico Letta e, altrettanti, avrebbero chiesto di non rinunciare al simbolo di partito. Per ora, non sembrano esserci grosse conseguenze ma Maraio ha annunciato che a breve ci sarà ilche rimescola le carte. Proprio il segretario ...

Bradipo_rapido : RT @Terra2itter: Soli per ricordarvi che i boomer rincoglioniti nel ‘92 si sono tolti dalle palle DC e PSI per delle mazzette che rispetto… - TrdDiary : RT @Terra2itter: Soli per ricordarvi che i boomer rincoglioniti nel ‘92 si sono tolti dalle palle DC e PSI per delle mazzette che rispetto… - PetuffoTanker : RT @Terra2itter: Soli per ricordarvi che i boomer rincoglioniti nel ‘92 si sono tolti dalle palle DC e PSI per delle mazzette che rispetto… - Terra2itter : Soli per ricordarvi che i boomer rincoglioniti nel ‘92 si sono tolti dalle palle DC e PSI per delle mazzette che ri… - agenziaimpress : Del Ciondolo (PSI): è ora di lanciare una costituente socialista per l’Italia -