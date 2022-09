Giorgio Rotolo non ce l'ha fatta: portò lo Stresa in D nonostante un tumore (Di giovedì 29 settembre 2022) 'Sì, temo di morire. E cosa posso fare? Prego e mi curo, non c'è altra strada'. Parlava così alla Gazzetta Giorgio Rotolo, nello scorso maggio, quando la lotta contro un tumore devastante non gli aveva impedito l'ultima impresa: portare lo Stresa in Serie D. A soli 54 anni, purtroppo, è scomparso. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) 'Sì, temo di morire. E cosa posso fare? Prego e mi curo, non c'è altra strada'. Parlava così alla Gazzetta, nello scorso maggio, quando la lotta contro undevastante non gli aveva impedito l'ultima impresa: portare loin Serie D. A soli 54 anni, purtroppo, è scomparso. ...

