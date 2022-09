Fiorentina | Borozan | «Con Jovic c’è un problema psicologico»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Vlado, dirigente sportivo, ha provato ad analizzare il momento no di Luka, attaccante dellaVlado, dirigente sportivo, ha parlato di Luka, attaccante della, a Radio Firenze Viola. LE PAROLE – «Da quello che posso capire, c’è uncon. Non so cosa gli sia stato promesso, ma mi sembra che qualcosa nella relazione club-allenatore-giocatore non abbia funzionato. Chiaro che il ragazzo debba prendersi le sue responsabilità, ma quando un giocatore non sorride nemmeno significa che c’è qualcosa di grave». L'articolo proviene da Calcio News 24.