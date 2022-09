Euronics lancia i Magnifici | tanti prodotti tech da acquistare a prezzo scontato

ReGamertron : RT @NaperMedia: ?? Un nuovo #podcast a tema #gaming e #esport ??@EuronicsItalia lancia la serie #podcast #PlayTheGame creata in collaborazio… - sudocoffee : RT @NaperMedia: ?? Un nuovo #podcast a tema #gaming e #esport ??@EuronicsItalia lancia la serie #podcast #PlayTheGame creata in collaborazio… -

Everyeye Tech

la campagna promozionale ' I Magnifici ', che sarà supportata da una campagna pubblicitaria. Il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica riserva a ...oggi il nuovo volantino, che propone "I Magnifici Tech" fino al prossimo 12 Ottobre 2022 , con un'ampia gamma di prodotti che possono essere portati a casa a prezzi ridotti rispetto a ... Euronics lancia I Magnifici Tech: il nuovo volantino attivo fino al 12 Ottobre A pochi giorni dal debutto in Italia del modello Mini, finalmente Huami ha dato il via alla commercializzazione anche dei fratelli maggiori Amazfit GTR 4 e GTS 4: entrambi gli smartwatch sono disponib ...Da Euronics sono arrivati i I Magnifici Tech! Sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti ed una promozione in allegato. Scopriamo i prezzi.