Djokovic-Andujar in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Tel Aviv 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Novak Djokovic sfiderà Pablo Andujar negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Tel Aviv 2022 (cemento indoor). Il tennista serbo torna in campo per disputare il suo primo match ufficiale (tolta la Laver Cup) dalla vittoria di Wimbledon. In quanto testa di serie, ha beneficiato di un bye e debutterà direttamente al secondo turno contro lo spagnolo Andujar, che all’esordio ha sconfitto Monteiro. Nonostante Novak si sia ritirato dal doppio insieme a Erlich, sarà lui a scendere in campo nettamente favorito. Poco attendibili i precedenti: i due si sono infatti affrontati l’ultima volta dieci anni fa, nel 2012. Ancora più datato il primo incontro, che risale al 2007. Djokovic li ha vinti entrambi e va a caccia della terza affermazione, mettendo nel mirino i quarti di ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Novaksfiderà Pablonegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Tel(cemento indoor). Il tennista serbo torna in campo per disputare il suo primo match ufficiale (tolta la Laver Cup) dalla vittoria di Wimbledon. In quanto testa di serie, ha beneficiato di un bye e debutteràmente al secondo turno contro lo spagnolo, che all’esordio ha sconfitto Monteiro. Nonostante Novak si sia ritirato dal doppio insieme a Erlich, sarà lui a scendere in campo nettamente favorito. Poco attendibili i precedenti: i due si sono infatti affrontati l’ultima volta dieci anni fa, nel 2012. Ancora più datato il primo incontro, che risale al 2007.li ha vinti entrambi e va a caccia della terza affermazione, mettendo nel mirino i quarti di ...

