Come attivare la nuova tastiera con la vibrazione sugli iPhone con iOS 16 (Di giovedì 29 settembre 2022) Una delle novità introdotte con iOS 16 è stata richiesta a gran voce dagli utenti per anni: la tastiera con feedback aptico sull’iPhone. Con l’arrivo dell’ultimo sistema operativo sugli smartphone della Mela è possibile inserire una leggera vibrazione ogni volta che tocchi un tasto, una mancanza che era stata sopperita nel corso del tempo dalle tastiere di terze parti. Ora però è possibile attivarla direttamente sulla tastiera iOS integrata: quando è abilitata, puoi sentire una sottile vibrazione sotto la punta del dito ad ogni pressione di un tasto, simulando la stessa sensazione che provi quando utilizzi una tastiera fisica. Non solo fornisce una conferma sull’inserimento di un carattere, ma molte persone trovano anche molto soddisfacente il "bump" successivo ad ogni ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Una delle novità introdotte con iOS 16 è stata richiesta a gran voce dagli utenti per anni: lacon feedback aptico sull’. Con l’arrivo dell’ultimo sistema operativosmartphone della Mela è possibile inserire una leggeraogni volta che tocchi un tasto, una mancanza che era stata sopperita nel corso del tempo dalle tastiere di terze parti. Ora però è possibile attivarla direttamente sullaiOS integrata: quando è abilitata, puoi sentire una sottilesotto la punta del dito ad ogni pressione di un tasto, simulando la stessa sensazione che provi quando utilizzi unafisica. Non solo fornisce una conferma sull’inserimento di un carattere, ma molte persone trovano anche molto soddisfacente il "bump" successivo ad ogni ...

