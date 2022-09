CdS – Calciomercato Monopoli, ufficiale: torna Giovanni Pinto (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 20:14:04 Il Corriere: Monopoli – Giovanni Pinto è ufficialmente un giocatore del Monopoli. Il terzino sinistro classe 1991 arriva da svincolato tornando a giocare con la maglia dei biancoverdi, dopo aver difeso i colori del Catania nella scorsa stagione. Ha scelto il numero 2. La nota del Monopoli “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovannni Pinto fino al 30 giugno 2023. Il terzino sinistro nato a Locorotondo (BA) il 19 settembre 1991, dopo aver militato in Serie D nel Grottaglie, ha disputato quattro stagioni a Monopoli totalizzando 105 presenze, 7 reti e 12 assist; acquistato dal Parma, si trasferisce in prestito prima all’Ascoli e successivamente al ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 20:14:04 Il Corriere:è ufficialmente un giocatore del. Il terzino sinistro classe 1991 arriva da svincolatondo a giocare con la maglia dei biancoverdi, dopo aver difeso i colori del Catania nella scorsa stagione. Ha scelto il numero 2. La nota del“La S.S.1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovannnifino al 30 giugno 2023. Il terzino sinistro nato a Locorotondo (BA) il 19 settembre 1991, dopo aver militato in Serie D nel Grottaglie, ha disputato quattro stagioni atotalizzando 105 presenze, 7 reti e 12 assist; acquistato dal Parma, si trasferisce in prestito prima all’Ascoli e successivamente al ...

