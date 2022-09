Uomini e Donne, anticipazioni 28 settembre: grandi ritorni in studio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella puntata di oggi, mercoledì 28 settembre 2022, di Uomini e Donne assisteremo alla prima parte della registrazione effettuata il giorno 7 settembre. In particolare, si tratta delle riprese che hanno segnato il ritorno in studio di alcuni ex volti del programma. I primi a varcare la soglia dovrebbero essere Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due ragazzi si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi qualche anno fa. Tra loro fu subito amore. Purtroppo, però, il destino gli ha giocato un brutto scherzo in quanto hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore durante l'estate. In studio, poi, tornerà anche Roberta Di Padua. La sua presenza sarà legata al fatto che l'ex dama del trono over è stata accusata di essere tra le cause della fine della storia tra i due ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella puntata di oggi, mercoledì 282022, diassisteremo alla prima parte della registrazione effettuata il giorno 7. In particolare, si tratta delle riprese che hanno segnato il ritorno indi alcuni ex volti del programma. I primi a varcare la soglia dovrebbero essere Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due ragazzi si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi qualche anno fa. Tra loro fu subito amore. Purtroppo, però, il destino gli ha giocato un brutto scherzo in quanto hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore durante l'estate. In, poi, tornerà anche Roberta Di Padua. La sua presenza sarà legata al fatto che l'ex dama del trono over è stata accusata di essere tra le cause della fine della storia tra i due ...

