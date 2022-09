Ultime Notizie – Da Unicusano borse di studio per 5 calciatrici della Ternana (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per promuovere l’inclusione nel mondo sportivo, attraverso la formazione e l’allenamento di giovani atleti, la Unicusano sta offrendo delle borse di studio, a totale copertura della retta universitaria e della durata di 5 anni. A beneficiarne già ben 5 atlete del settore femminile della Ternana Calcio. Ma presto entreranno nel team “made in Cusano” anche alcuni atleti della Federazione Italiana Scherma. Un percorso di studi completo (triennale e magistrale) che per i prossimi anni vedrà questi giovani impegnarsi a percorrere il doppio binario studio-sport. Arianna Nannini (Team Manager della squadra femminile della Ternana Calcio), oltre a ringraziare la società e il Presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per promuovere l’inclusione nel mondo sportivo, attraverso la formazione e l’allenamento di giovani atleti, lasta offrendo delledi, a totale coperturaretta universitaria edurata di 5 anni. A beneficiarne già ben 5 atlete del settore femminileCalcio. Ma presto entreranno nel team “made in Cusano” anche alcuni atletiFederazione Italiana Scherma. Un percorso di studi completo (triennale e magistrale) che per i prossimi anni vedrà questi giovani impegnarsi a percorrere il doppio binario-sport. Arianna Nannini (Team Managersquadra femminileCalcio), oltre a ringraziare la società e il Presidente ...

