Sorgenia-Banco di Desio | insieme per accompagnare Pmi nella transizione

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sorgenia e Banco di Desio e della Brianza Spa hanno siglato un accordo per incrementare presso le piccole e medie imprese italiane la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e l'adozione di soluzioni greentech. In un momento difficile per il Paese, con il caro energia e la conseguente sofferenza di molte aziende italiane – si legge in una nota congiunta – questa partnership rappresenta una risposta concreta per mettere le Pmi italiane nelle condizioni di diventare autosufficienti da un punto di vista energetico, sottraendosi alle oscillazioni di mercato. Grazie all'accordo con Sorgenia, da oggi i clienti del segmento business dell'istituto bancario, presente in dieci regioni con oltre 230 filiali nel nord e centro Italia, avranno la possibilità di usufruire di condizioni particolarmente ...

