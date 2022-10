Silvia Cipriani | operazioni postali due giorni prima della scomparsa Continuano le ricerche

(Di mercoledì 28 settembre 2022) RIETI – Dalle ore otto di questa mattina sono riprese a pieno regime ledi, la 77enne reatinalo scorso 21 luglio in circostanze sconosciute. C’è un elemento chiave, riportato questa mattina nelle pagine del CorriereSera: «sembrerebbe che duela 77enne si è recata all’ufficio postale per compieregià finite nel fascicolo di indagine.» Nelle ultime ore sono stati di grande aiuto la borsa e una scarpa appartenente all’ex postina di Cerchiara, oggetti rinvenuti nell’area località Scrocco a Montenero, luogo in cui è stata trovata anche la sua Fiat Palio. Gli inquirentia scandagliare la zona, con la speranza ...

