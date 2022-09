Per Fdi 5,9 milioni di voti in piu' rispetto al 2018 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quattro volte i voti raccolti nel 2018: in termini assoluti, l'exploit di Fratelli d'Italia vale - in base ai dati del Viminale - quasi 5 milioni e 900mila voti in piu' rispetto alle elezioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quattro volte iraccolti nel: in termini assoluti, l'exploit di Fratelli d'Italia vale - in base ai dati del Viminale - quasi 5e 900milain piu'alle elezioni di ...

