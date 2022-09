Fughe di gas | terza guerra mondiale? Cosa ha previsto Nostradamus per i prossimi mesi | nulla di buono purtroppo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ledi gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 con i sospetti di un attacco energetico alla Russia da parte dell’Occidente o dell’Ucraina nell’ambito della(o un pretesto della stessa Russia che sotto falsa bandiera potrebbe avere gestito l’operazione al fine di alimentare maggiore insicurezza e far salire ulteriormente i prezzi del gas). In molti, però, ci vedono qualdi più, con la possibilità che il conflitto possa evolvere in qualdi diverso. E, a rispolverare delle antiche previsioni di, si scopre che lapotrebbe essere vicina. LEGGI ANCHE :– Albert Einstein lo aveva detto sulla: la previsione terribile. Siete pronti al ...

Agenzia_Ansa : 'La Commissione è stata informata di tre fughe di gas, due nel Nord Stream 1 e uno nel Nord Stream 2'. Lo spiega Ti… - Agenzia_Ansa : 'Le fughe di gas dal Nord Stream sono sotto indagine, i primi report indicano che sono state causate da un attacco'… - rtl1025 : ?? 'Non è consueto vedere tre fughe di #gas a breve distanza l'una dall'altra. Di conseguenza è difficile immaginare… - SaracomemeSara : lunedì, dopo che le navi hanno rilevato bolle in superficie. SVT ha ottenuto le coordinate delle esplosioni misurat… - SaracomemeSara : che misura i terremoti e le esplosioni svedesi. La prima esplosione è stata registrata alle 02:03 della notte di lu… -

... Sulla possibilità di un sabotaggio dei due condotti il portavoce della Commissione ha affermato che 'è prematuro speculare' sulle cause delledi. La Nato ha fatto sapere che è in corso un ...Scoop Bbc LE VERIFICHE La prima domanda che a Bruxelles si sono posti, dopo ledi, è chi sia stato. La seconda, se vi siano gli estremi per l' articolo 5 del Trattato , che prevede l'azione ...La leader del partito di maggioranza relativa Giorgia Meloni e probabile prossima presidente del consiglio accelera i tempi, nel rispetto delle prerogative costituzionali del presidente della Repubbli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...