F1, Alexander Albon torna in pista a Singapore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alexander Albon tornerà in pista questo fine settimana in F1 in occasione del Gran Premio di Singapore. Il thailandese è pronto per dare battaglia con Williams dopo aver saltato il GP d'Italia in seguito ad un'appendicite dopo le prove libere del venerdì. Il compagno di box di Nicholas Latifi è atteso nuovamente ad un risultato nella prima metà del gruppo anche se obiettivamente sarà complesso ripetere quanto fatto a Spa-Francorchamps (Belgio). L'impianto non permanente di Marina Bay non dovrebbe infatti sposarsi con le caratteristiche della monoposto britannica che ha ben figurato a Monza con l'olandese Nick De Vries. Il #23 del gruppo ha riportato ai media in una nota: "In primo luogo, vorrei solo ringraziare tutti per i messaggi che mi sono arrivati nel week-end del Gran Premio d'Italia. La mia preparazione per ...

