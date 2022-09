Cremona: appena uscito dal carcere ruba le cassette delle mance in due bar, arrestato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set.(Adnkronos) - appena uscito dal carcere, è andato al bar per farsi una birra, ma invece di pagare il conto se n'è andato portandosi via la cassetta delle mance destinate ai baristi. Lo stesso ha fatto poco dopo in un altro bar, ma è stato bloccato e arrestato. E' quanto accaduto nella serata di ieri a Cremona ad un uomo di 36 anni. Ad effettuare l'arresto, i carabinieri della sezione radiomobile di Cremona, intervenuti in via Buoso da Dovara per un litigio tra due uomini. Giunti sul posto, i militari hanno identificato i due, il 36enne e il titolare di un bar della zona. Il proprietario del locale ha riferito ai militari che l'uomo con cui stava litigando era entrato nel suo esercizio e aveva rubato un salvadanaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set.(Adnkronos) -dal, è andato al bar per farsi una birra, ma invece di pagare il conto se n'è andato portandosi via la cassettadestinate ai baristi. Lo stesso ha fatto poco dopo in un altro bar, ma è stato bloccato e. E' quanto accaduto nella serata di ieri aad un uomo di 36 anni. Ad effettuare l'arresto, i carabinieri della sezione radiomobile di, intervenuti in via Buoso da Dovara per un litigio tra due uomini. Giunti sul posto, i militari hanno identificato i due, il 36enne e il titolare di un bar della zona. Il proprietario del locale ha riferito ai militari che l'uomo con cui stava litigando era entrato nel suo esercizio e avevato un salvadanaio ...

