Twitter, sicurezza non garantita ai propri utenti? L’annuncio dell’azienda fa venire i brividi (Di martedì 27 settembre 2022) Twitter, un social media che conosciamo molto bene e che purtropp oquesta volta sembra essere finito all’interno di una questione davvero spinosa. Di cosa si tratta e perché preoccupa. Twitter è da anni un social media molto amato e utilizzato da un sacco di persone in tutto il mondo. Anche negli ultimi mesi se n’è parlato tanto, grazie anche ad una ambigua trattativa fra Elon Musk e l’azienda miliardaria. Twitter (web source)La piattaforma fondata da Jack Dorsey si trova adesso a dover affrontare un problema di sicurezza relativo alle password e che quindi colpisce in primis gli utenti di Twitter. Twitter, L’annuncio che rabbrividisce gli utenti: di cosa si tratta Nelle scorse ore, con un post sul blog di ... Leggi su newstv (Di martedì 27 settembre 2022), un social media che conosciamo molto bene e che purtropp oquesta volta sembra essere finito all’interno di una questione davvero spinosa. Di cosa si tratta e perché preoccupa.è da anni un social media molto amato e utilizzato da un sacco di persone in tutto il mondo. Anche negli ultimi mesi se n’è parlato tanto, grazie anche ad una ambigua trattativa fra Elon Musk e l’azienda miliardaria.(web source)La piattaforma fondata da Jack Dorsey si trova adesso a dover affrontare un problema direlativo alle password e che quindi colpisce in primis glidiche rabsce gli: di cosa si tratta Nelle scorse ore, con un post sul blog di ...

amnestyitalia : Come denuncia @AmnestyIran, non si ferma lo spargimento di sangue in #Iran. Hannaneh Kia, 23 anni, è stata uccisa d… - amnestyitalia : #Iran Zakaria Khial, 16 anni, è stato ucciso dalle forze di sicurezza a Piranshahr il 20 settembre. Stava partecipa… - ItalianAirForce : Nuovo #Scramble per i velivoli dell’#AeronauticaMilitare rischierati a Malbork in Polonia. Il dispositivo di sicure… - drsmoda2 : RT @valy_s: Dunque… ???? rifiuta di inviare CARRI ARMATI a ???? ????è in difficoltà col GAS #Nordstream1 viene“misteriosamente” attaccato al con… - gaesab1974 : RT @WFP_IT: Siamo riconoscenti all'Italia ????per l'importante contributo di1? milione di euro per sostenere la sicurezza alimentare e la nut… -